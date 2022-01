Clubes portugueses recebem 1,3 ME pela participação de jogadores no Euro'2020

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Os clubes portugueses vão receber perto de 1,3 milhões de euros (ME) da UEFA, pela participação dos respetivos futebolistas no último Campeonato da Europa, disse esta quarta-feira à agência Lusa fonte ligada ao processo.

O FC Porto vai receber 300 mil euros pela presença dos internacionais portugueses Pepe e Sérgio Oliveira, enquanto o Sporting encaixará 440 mil euros, face às participações de Nuno Mendes - que rumou ao Paris Saint-Germain já depois do Europeu -, Palhinha e Pedro Gonçalves ao serviço da equipa das 'quinas'.

Já o Benfica terá direito a um total de 540 mil euros pelas presenças do internacional luso Rafa, do belga Jan Vertonghen e do suíço Haris Seferovic.

De acordo com a mesma fonte, os valores atribuídos aos clubes estão associados e variam consoante a fase da prova que os jogadores atingiram pelas respetivas seleções, sendo que, nos casos de Vertonghen e de Seferovic, tanto a Bélgica como a Suíça atingiram os quartos de final, ao contrário de Portugal, que se ficou pelos 'oitavos', ao ser eliminado pelos belgas.

A verba atribuída pela UEFA aos emblemas portugueses será distribuída pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF).