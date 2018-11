Cluj e António Conceição reforçam a liderança da liga romena

O Cluj, treinado pelo português António Conceição, venceu este sábado em casa do Concordia Chiajna por 1-0, em jogo da 16.ª jornada da liga romena, reforçando a liderança no campeonato.Um golo solitário do croata Djokovic, aos 23 minutos, deu a vitória à equipa do técnico luso, em que o defesa português Camora foi totalista e o argentino Culio foi expulso já no período de compensação, por acumulação de cartões amarelos.O Cluj, campeão romeno em título, conseguiu o 11.º jogo consecutivo sem perder - em todas as competições - e soma agora 33 pontos no campeonato, mais cinco que o Steaua, que segue em segundo lugar e só joga no domingo.