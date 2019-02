Cluj empata mas mantém liderança de seis pontos

O Cluj, treinado pelo português Toni, empatou hoje 1-1 na receção ao Hermannstadt, para a 22.ª jornada do campeonato romeno de futebol, mas manteve a condição de líder com os mesmos seis pontos de vantagem para o Steaua Bucareste.O deslize do Cluj frente ao Hermannstadt, que esteve em vantagem com um golo de Daniel Tatar, aos 29 minutos, tendo George Tucudean empatado aos 77, não foi aproveitado pelo Steaua Bucareste, segundo classificado, que também empatou 1-1 com o Dunarea Calarasi.António Conceição Oliveira, conhecido por Toni, apresentou no onze do Cluj o também português Camora, enquanto na formação do Hermannstadt o compatriota Pedro Moreira também foi titular.O Cluj lidera o campeonato romeno com 47 pontos, seguido do Steaua Bucareste, com 41, e o Craiova, com 38 e menos um jogo, uma vez que joga domingo em casa do Viitorul, quinto com 33.