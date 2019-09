Coates titular na vitória do Uruguai frente à Costa Rica

Sebastián Coates foi titular na vitória do Uruguai na Costa Rica, por 2-1, em jogo de preparação disputado em San José esta madrugada. O central do Sporting cumpriu os 90 minutos num jogo em que Arrascaeta, jogador que se tem destacado no Flamengo de Jorge Jesus, deu vantagem aos uruguaios já perto do intervalo (42') com a marcação de um penálti.





No segundo tempo, a Costa Rica empatou por Celso Borges (48'), mas Jonathan Rodríguez, aos 89', marcou o golo que fecharia a vitória do Uruguai.