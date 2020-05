Colega de equipa de Éder e João Mário testa positivo à Covid-19

Jefferson Farfán, avançado do Lokomotiv de Moscovo, de Éder Lopes e João Mário, apresentou positivo ao novo coronavírus (Covid-19), informou este sábado o clube russo em nota publicada nas redes sociais.





"O nosso jogador, Jefferson Farfán, foi diagnosticado com coronavírus. Desejamos-te as melhoras, Jeff! Melhora rápido!", escreveu o emblema na página oficial do Twitter.Recorde-se que Jefferson Farfán é o primeiro caso positivo ao novo coronavírus no campeonato russo de futebol.