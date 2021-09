Colômbia com Uribe e Luis Díaz não vai além de um empate frente ao Paraguai

A Colômbia visitou, este domingo, o Paraguai, e não foi além de um empate (1-1) em encontro válido pela qualificação para o Mundial'2022. Mateus Uribe foi titular pelos colombianos e substituído a dez minutos do fim, enquanto Luis Díaz, o outro elemento do FC Porto, entrou a 20' do fim para render Luis Sinisterra.





Em partida equilibrada, foi mesmo o Paraguai que abriu o marcador a cinco minutos do intervalo, por Antonio Sanabria, vantagem que acabaria por não durar muito, uma vez que Juan Cuadrado, aos 53', cobrou o penálti que resultaria no empate final.A Colômbia, que nesta altura ocupa a 5ª posição no grupo sul-americano de qualificação para o Mundial'2022, recebe o Chile na próxima sexta-feira, dia 10, pelas 00H00.