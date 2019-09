Colômbia de Carlos Queiroz vai disputar particular com a Argélia em Lille

A Colômbia, comandada por Carlos Queiroz, e a Argélia, vencedora da Taça das Nações Africanas (CAN), vão disputar um jogo particular a 15 de outubro em Lille, França, foi hoje anunciado pelos responsáveis do estádio.Este é o regresso da Argélia a França, onde não joga desde novembro de 2008, na altura num jogo particular com o Mali: é a oportunidade de celebrar a conquista da CAN junto da sua numerosa comunidade.O desafio, que juntará pela primeira vez estas seleções, ainda não foi confirmado por qualquer das federações, sendo que a colombiana diz que o contrato "ainda não foi assinado".Três dias antes, os cafeteros defrontam o Chile, em Alicante, Espanha, noutro jogo particular.