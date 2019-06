Colômbia de Carlos Queiroz vence Peru na antecâmara da Copa América

A Colômbia ganhou ao Peru por 3-0 num jogo particular de preparação para a Copa América, com o médio Mateus Uribe em destaque ao marcar dois golos para a formação orientada por Carlos Queiroz.Mateus Uribe, médio de 28 anos que atua no Club América, do México, fez o primeiro tento aos 23 minutos, tendo repetido o feito aos 65, e o ponta de lança da Atalanta Duvan Zapata fixou o resultado final já ao cair do pano (90+4), numa partida em que o internacional colombiano Cristian Borja (Sporting) não saiu do banco.Do lado do Perú, nota para André Carrillo (que atua nos sauditas do Al-Hilal por empréstimo do Benfica) que foi titular, tendo cedido o seu lugar a Raul Ruidiaz aos 62 minutos.Já o Paraguai recebeu e venceu a Guatemala por 2-0, com golos de Gustavo Gomez (48) e do ex-benfiquista Derlis Gonzalez (76).