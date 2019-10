Portista Luis Díaz suplente utilizado no empate da Colômbia com o Chile

A Colômbia, orientada pelo português Carlos Queiroz, e o Chile empataram (0-0), este sábado, em jogo de particular, disputado no estádio José Rico Pérez, em Alicante, em Espanha.Colômbia e Chile reeditaram o encontro dos quartos de final da Copa América2019, disputada no Brasil e vencida pela seleção 'canarinha', e também repetiram o resultado de 0-0. Na altura, o Chile passou às meias-finais no desempate pela marcação de grandes penalidades (5-4).A seleção colombiana, com os portistas Mateus Uribe e Luis Díaz no banco, este último entrou aos 75 minutos, somou o terceiro empate consecutivo em jogos particulares (Brasil, 2-2, Venezuela e agora Chile, ambos 0-0), apesar de ter sido a equipa que mais procurou o golo.O Chile, treinado pelo colombiano Reinaldo Rueda, que já orientou a seleção colombiana, surgiu em Alicante com uma cara conhecida do futebol português, o ex-sportinguista Diego Rubio, que saiu do banco aos 58 minutos.