Colômbia empata frente à Venezuela em noite de desacerto

Numa partida particular realizada, esta madrugada, em Tampa, nos Estados-Unidos, as seleções da Colômbia, treinada pelo português Carlos Queiroz, e da Venezuela não foram além de um empate a zero, apesar das várias oportunidades de golo criadas ao longo do encontro essencialmente pela seleção colombiana.





Os comandados pelo treinador português foram quem esteve por cima do encontro durante os 90 minutos, embora nos instantes finais a seleção venezuelana poderia ter assegurado a vitória: depois de um livre perigosíssimo, cobrado pelo lado esquerdo do ataque, o guarda-redes colombiano Montero foi obrigado a fazer uma enorme defesa a um remate 'venenoso' de Otero.Cristian Borja, do Sporting, e Luiz Díaz, do FC Porto, foram titulares na seleção colombiana, enquanto o jogador azul e branco Uribe foi suplente utilizado. Depois de ter, a seleção da Colômbia fecha assim a sua jornada de particulares em solo norte-americano com dois empates.