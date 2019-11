Colômbia vence Peru com golo tardio de Morelos

Um golo marcado em período de compensação pelo avançado Alfredo Morelos permitiu este sábado à seleção colombiana, treinada pelo português Carlos Queiroz, vencer o Peru por 1-0, em jogo particular disputado em Miami, nos Estados Unidos.

O avançado do Glasgow Rangers, que também faturou nos dois jogos da equipa escocesa frente ao FC Porto, para a Liga Europa (1-1 e 2-0), concretizou o golo do triunfo colombiano aos 90+3 minutos, depois de terem pertencido aos peruanos as melhores oportunidades do encontro.

A Colômbia, que fez alinhar os portistas Luis Diaz (titular) e Uribe (suplente utilizado), quebrou uma série de cinco jogos sem vencer, nos quais averbou quatro empates e uma derrota, mesmo tendo estado privada do influente avançado James Rodríguez, dispensado devido a lesão.





