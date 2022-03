Colombiano Manga Escobar condenado a prisão na Islândia por violação de mulher embriagada

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

O futebolista Andrés 'Manga' Escobar foi condenado a dois anos e meio de prisão pelo Tribunal de Reiquejavique por violar uma mulher em aparente estado de embriaguez, de acordo com o portal islandês 'Mbl'. O crime de que é acusado terá ocorrido em setembro de 2021 naquele país, para onde foi jogar ao serviço do Leiknir, clube que ainda representa.Escobar garantiu que não foi detido, até ao momento, e que irá recorrer da sentença. "Não estou preso. Estou na minha casa à espera que tudo se resolva. Foram omitidas provas a meu favor, algo muito sujo", condenou através das redes sociais.O extremo colombino, de 30 anos, cumpriu a carreira em vários clubes da América do Sul como o Millonarios, Vasco da Gama ou Deportivo Cali. Na Europa, passou por Dínamo Kiev, Évian e Liepaja.