Com doença degenerativa, ex-jogador faz convite para homenagem: «Será a minha última noite»

A tocante mensagem de Fernando Ricksen: «Esta será minha última noite» A tocante mensagem de Fernando Ricksen: «Esta será minha última noite»

A carregar o vídeo ...

Fernando Ricksen, antigo internacional holandês que sofre de Esclerose Lateral Amiotrófica, deixou um tocante convite nas redes sociais para uma homenagem de que vai ser alvo no dia 28 de junho.Com 42 anos, o antigo jogador está na fase final e vai deixar de aparecer em público após o evento. Nesta altura apenas comunica através de um computador, o qual reproduziu o seu convite: "Olá. Vou ter uma noite especial no dia 28. Uma vez que isto está a ficar muito difícil para mim, esta será a minha última noite. Venham e façam desta uma noite para recordar. Espero vê-los em breve. Fernando".Ricksen terminou a carreira em 2012/13 ao serviço do Fortuna Sittard. Além do futebol holandês, passou ainda por Ranger e Zenit. Somou 12 internacionalizações pela seleção da Holanda.Em 2016, Cristiano Ronaldo convidou Fernando Ricksen para assistir ao vivo a um jogo do Real Madrid no Bernabéu.