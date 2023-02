Com o Benfica atento: Club Brugge volta a comprometer antes de jogar com as águias

O Club Brugge, adversário do Benfica nos oitavos de final da Liga dos Campeões de futebol, voltou a comprometer no campeonato belga, ao empatar (1-1) na receção ao Royale Union Saint-Gilloise.



A formação de Bruges está cada vez mais afastada do primeiro lugar, ocupado pelo Genk, e pode mesmo ver ameaçado o seu quarto posto, o último que dá acesso à fase de decisão do campeão, discutida pelos quatro primeiros classificados.

Com o Genk destacadíssimo na frente, com 62 pontos - as equipas seguem depois para a segunda fase com metade dos pontos -, o Brugge, que conta agora 42, pode ver o quinto classificado, o Gent, ficar a apenas um ponto, caso vença nesta ronda em casa do Westerlo.

No jogo de hoje, o Union Saint-Gilloise, que também não terá ficado muito satisfeito com a igualdade, uma vez que se encontra no segundo posto, agora a seis do comandante, mas mais um jogo, adiantou-se no marcador aos 24 minutos, por Loic Lapoussin.

Em desvantagem, o Brugge, que recebe os encarnados no próximo dia 15 de fevereiro, na primeira mão dos oitavos de final da Champions, partiu em busca do empate e conseguiu ainda antes do intervalo, por Hans Vanaken, aos 43, mas já não conseguiu operar a reviravolta completa no marcador.