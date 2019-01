Com 'patrão' português fica mais fácil para o Qatar

Nascido em Mem Martins, na região de Sintra, e formado no Benfica, Pedro Correia, conhecido como Ró-Ró, é hoje um dos pilares da defesa do Qatar (joga no país desde 2010) e frente ao Líbano teve dois grandes motivos para sorrir. É que o seu sector manteve-se impenetrável e os qataris venceram (2-0) na primeira jornada do Grupo E da Taça da Ásia.Os golos surgiram apenas na segunda parte, por Bassam Hisham (65’) e Almoez Abdulla (79’), o que foi suficiente para a festa do conjunto do português, de 28 anos, que milita no Al-Sadd, de Jesualdo Ferreira.À margem da competição, o Qatar, recorde-se, vai organizar o Mundial’2022, onde procurará fazer boa figura e, para isso, já há um potencial selecionador na calha: Arsène Wenger. Segundo a ‘France Football’, a federação qatari está interessada no ex-técnico do Arsenal, atualmente sem clube, depois da recusa de... Leonardo Jardim.Já no Grupo F, o Japão derrotou o Turquemenistão (3-2), apesar de um erro do guarda-redes Shichi Gonda, reforço do Portimonense. O guardião foi mal batido no golo de Amanov (26’), mas os nipónicos consumaram a reviravolta, por Osako (56’ e 60’) e Ritsu Doan (71’), e nem um penálti cobrado por Atayev (79’) lhes roubou a vitória.No mesmo grupo, o Usbequistão superou o Omã (2-1), com tentos de Akhmedov (34’) e Shomurodov (85’), que resolveu já depois do golo de Al Ghasani (72’). Já perto do fim (90’+2), o usbeque Krimets foi expulso.