Com peso a mais, Ndombelé pede hambúrguer e vê treinador do Galatasaray afastá-lo do plantel

Tanguy Ndombelé está em maus lençóis no Galatasaray e tudo estará alegadamente relacionado com um caso de falta de profissionalismo. O médio internacional francês, de 26 anos, está no clube turco por empréstimo do Tottenham até ao final da presente época, mas poderá ter de regressar ao emblema da Premier League antes do período inicialmente previsto depois de ser apanhado a encomendar fast food para o hotel onde a equipa estava hospedada após o duelo com Bayern Munique, para a terceira ronda da fase de grupos da Liga dos Campeões.

De acordo com a imprensa turca, o centro-campista que soma apenas sete jogos disputados pela formação de Istambul esta temporada, com um total de 123 minutos somados (média de 17 minutos e meio por partida), encomendou no final da partida um hambúrguer, com batatas fritas e Coca-Cola para o quarto em que estava hospedado. O treinador Okan Buruk soube do sucedido e ainda naquela mesma noite foi falar com o jogador, informando-o que ficaria afastado da equipa até baixar o seu peso para os 75kg. A questão é que Tanguy Ndombelé pesa atualmente à volta de 82kg e, uma vez que não cumpre as indicações e o plano alimentar fornecido pelos nutricionistas do clube, tem uma grande montanha pela frente para escalar para chegar ao objetivo definido pelo técnico.

Colocando o excesso de peso, a falta de profissionalismo e os poucos minutos que o futebolista já disputou esta temporada, o Galatasaray estará a ponderar terminar o contrato de empréstimo com o Tottenham e fazer regressar Tanguy Ndombelé ao norte de Londres.