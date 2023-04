Comissão de Ética da FIFA suspende ex-presidente da Federação Peruana de Futebol para sempre

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A câmara de adjudicação da Comissão de Ética independente da FIFA sancionou o antigo dirigente peruano Manuel Francisco Antonio Burga Seoane com a pena de suspensão para a vida, anunciou esta terça-feira o organismo que rege o futebol.

Burga Seoane é um antigo presidente da Federação Peruana de Futebol, tendo sido igualmente membro do comité executivo da CONMEBOL e da Comissão de Desenvolvimento da FIFA, organismo máximo do futebol, a nível mundial.

Em comunicado, a FIFA esclarece que o castigo se deve a "ter sido provado que participou numa série de subornos e que aceitou benefícios pecuniários indevidos".

O castigo impõe que nunca mais Burga Seoane poderá ter atividade relacionada com o futebol, além de pagar uma multa de 1.000.000 de francos suíços (cerca de 1,004 milhões de euros). "A sanção imposta ao senhor Burga Seoane sucede à decisão imposta pelo órgão de decisão em julho de 2019, que o Tribunal Arbitral do Desporto (TAS) anulou posteriormente e remeteu ao órgão de decisão da Comissão de Ética independente", refere o comunicado.

Hoje também foi conhecido o castigo a Bimo Wirjasoekarta, presidente do clube indonésio Tira Persikabo, que fica inabilitado para qualquer cargo no futebol durante dois anos (com mais três anos de pena suspensa).

O dirigente indonésio, que foi considerado culpado de atos de intimidação, coação, ameaça e exploração de um futebolista, terá ainda de pagar 10.000 francos suíços.

Estes castigos são conhecidos um dias depois da retirada pela FIFA do Mundial de sub-17 ao Peru, e uma semana depois de o mesmo ter sucedido em relação ao Mundial de sub-20, que estava previsto para a Indonésia.