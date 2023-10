Comissão Europeia dá luz verde ao regulamento dos agentes imposto pela FIFA

O novo regulamento dos agentes de futebol imposto pela FIFA, que obriga os empresários a fazerem um exame para estarem autorizados a exercer a profissão, entrou em vigor no dia 1 de outubro e tem provocado alguma discórdia na classe, tendo obrigado a Comissão Europeia a esclarecer alguns pontos determinantes com uma exposição ao Tribunal de Justiça da União Europeia.Segundo a ‘Marca’, a CE reconhece, por exemplo, que as federações desportivas, como a FIFA, gozam de um certo grau de discricionariedade quando se trata de regulamentar o desporto e que os agentes têm um impacto considerável no comportamento dos clubes em matéria de transferências, o que acaba por influenciar a concorrência desportiva. Assim sendo, o organismo legitima as exigências da FIFA e defende que o licenciamento dos agentes salvaguarda normas internacionais uniformes em matéria de regras profissionais e éticas.É tida também em conta a proteção da estabilidade contratual, a limitação dos conflitos de interesses e a proteção dos jogadores que, muitas vezes, não têm experiência ou informação sobre o sistema de transferência de jogadores.Em relação ao limite máximo das comissões, a Comissão Europeia realça que é necessário proteger a estabilidade contratual devido ao poder que os agentes teriam para forçar e adiantar transferências e que é igualmente necessário proteger os interesses financeiros dos jogadores devido às comissões muito elevadas cobradas pelos agentes, que não têm qualquer relação com o serviço efetivamente prestado. Se houver um limite, na ótica do organismo, as ligas não tentarão concorrer de forma desleal.Para a Comissão Europeia fica ainda claro que um agente não pode representar simultaneamente os interesses de diferentes agentes em relação à mesma transação e continuar a ter em conta os seus interesses financeiros. A CE aceita também a abordagem da FIFA no sentido de proibir todas as formas de representação múltipla, exceto nos casos em que o clube comprador e o jogador concordam em ser representados pelo mesmo agente.