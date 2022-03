Comissão Europeia lança iniciativa para proteger clubes e competições

A Comissão Europeia apresentou a iniciativa 'Win it on the pitch' (ganhar em campo em português), de forma a que clubes e competições sejam mais respeitados, sendo baseadas "em valores, na solidariedade, na sustentabilidade e em competições abertas". Algo que poderia ficar ameaçado com a criação da Superliga Europeia."O modelo de desporto europeu assenta em princípios consagrados como o mérito desportivo, a subida e a descida de divisão, a qualificação para os torneios europeus através do êxito a nível nacional, bem como na solidariedade financeira. É necessário reforçar a proteção deste modelo e dos seus princípios a nível da UE, a fim de evitar novas tentativas de secessão como o que sucedeu com a Superliga, bem como de proteger os nossos clubes, as nossas comunidades e as nossas competições contra uma prospeção empresarial e financeira hostil e irresponsável no desporto europeu por parte de organismos privados e de fundos soberanos poderosos", pode ler-se na descrição da referida iniciativa no site onde é apresentada."Apelamos o Conselho a adotar uma recomendação que estabeleça um quadro e diretrizes da UE para orientar a ação dos Estados-Membros com vista a: proteger o modelo de futebol europeu; reconhecer o valor social do desporto na sociedade europeia; reconhecer as especificidades do desporto nas regras de concorrência da UE; reforçar a visão da UE, bem como a sua política a longo prazo, no que respeita ao futuro e à governação do desporto europeu", pode ler-se ainda.A Comissão Europeia está ainda a fazer uma recolha de assinaturas que estará em vigor até 13 de março de 2023.