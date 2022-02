Comité Olímpico Internacional "condena veementemente" invasão russa à Ucrânia

O Comité Olímpico Internacional (COI) emitiu um comunicado esta quinta-feira a "condenar veementemente" a decisão do governo russo em invadir a Ucrânia. Considera o organismo que trata-se de uma "violação da Trégua Olímpica pelo governo russo"."A respetiva resolução da ONU foi adotada pela Assembleia Geral da ONU em 2 de dezembro de 2021 por consenso de todos os 193 Estados membros. A Trégua Olímpica começou sete dias antes do início dos Jogos Olímpicos, em 4 de fevereiro de 2022, e termina sete dias após o encerramento dos Jogos Paralímpicos", refere a nota do COI."Hoje, o presidente do COI, Thomas Bach, reitera seu apelo à paz, que ele expressou nos seus discursos na Cerimónia de Abertura e na Cerimónia de Encerramento dos Jogos Olímpicos. (...) Após os eventos recentes, o COI está profundamente preocupado com a segurança da Comunidade Olímpica na Ucrânia. Estabeleceu uma 'task-force' para acompanhar de perto a situação e coordenar a assistência humanitária aos membros da Comunidade Olímpica na Ucrânia, sempre que possível", lê-se ainda.