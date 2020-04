Como Neymar negociou em simultâneo com Real e Barcelona: revelados pormenores de dias loucos

Muito se falou no verão passado sobre a saída de Neymar do PSG e este sábado o 'Mundo Deportivo' adianta pormenores sobre as conversas que decorreram em agosto e o pacto que foi estabelecido na altura entre o Barcelona e o avançado brasileiro.





"Ou vens este ano ou no próximo, isso é certo", garantiu o Barcelona a Neymar de modo a evitar que o jogador rumasse a Madrid, outra das possibilidades que estava em cima da mesa.O jornal espanhol revela que o avançado aceitou baixar o ordenado que ganha no PSG e desistir das queixas contra o Barcelona, recebendo como contrapartida uma compensação futura se o seu rendimento justificasse. Nasser Al-Khelaifi, presidente do clube de Paris, era um forte obstáculo.Realizou-se mesmo uma viagem a Paris, na qual estiveram presentes da parte do Barcelona, o CEO Òscar Grau, o diretor Javier Bordas e Eric Abidal. André Cury, amigo da família de Neymar, também esteve nesse encontro.Neymar estava encantado com a hipótese de regressar mas à medida que surgiam complicações começou a ver o Real Madrid como uma forte alternativa. E o clube merengue aproveitou-se dessa situação. O jogador brasileiro deu ordem então ao seu agente para se desfazer da casa que tinha em Barcelona. Já o Real, entrou em negociações com Nasser Al-Khelaifi. No final, nem para um nem para outro. Neymar continuou no PSG com pouca vontade.