Como o Brexit pode 'cortar as pernas' aos craques ingleses

As grandes promessas do futebol britânico podem ver negadas as hipóteses de se transferirem para outros clubes europeus antes dos 18 anos após o Brexit. Segundo o 'Telegraph', uma eventual saída do Reino Unido da União Europeia pode impedir os clubes ingleses de contratarem para as suas canteras jovens com idades compreendidas entre os 16 e 18 anos. Para além desta medida, jovens de Inglaterra, País de Gales, Irlanda do Norte e Escócia com menos de 18 anos não podem ser transferidos para outras equipas europeias.O caso mais recente é de Jadon Sancho. O extremo inglês, que está a dar nas vistas no Borussia Dortmund, chegou à Alemanha proveniente do Manchester City com 17 anos, transferência que seria impossível após o Brexit."Não sei quais serão as consequência do Brexit, mas espero que os jogadores possam continuar a fazer aquilo que o Jadon fez. É muito importante para o seu desenvolvimento não apenas como futebolistas, mas também como homens", disse Eric Dier ao 'Telegraph', defesa inglês que vestiu as cores do Sporting dos 9 aos 20 anos de idade.O referido jornal dá ainda mais exemplos para além de Sancho. Jonathan Panzo, 17 anos, mudou-se este verão do Chelsea para o Monaco e Noni Madueke transferiu-se do Tottenham para o PSV. Ambos jovens promessas que poderiam ter visto as suas pretensões de continuar a jogar futebol fora de portas anuladas caso as transferências se tivessem realizado após o Brexit.Os trâmites das negociações entre o governo de Theresa May e a União Europeia vão decidir o futuro da expatriação destes jovens craques ingleses. O Regulamento sobre o Estatuto de Transferências de Jogadores da FIFA impede a transferência de jogadores com menos de 18 anos, mas há uma exceção para jogadores que tenham cumprido 16 anos e que pertençam aos Espaço Económico Europeu. Em 2015, o Real Madrid contratou Odegaard aos noruegueses do Stromsgodset. A Noruega não faz parte da União Europeia, mas pertence ao Espaço Económico Europeu, o que viabilizou a contratação.