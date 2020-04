Competições jovens em suspenso

A UEFA reuniu esta terça-feira com as 55 federações sob a sua alçada, de forma a agilizar as questões de calendário para terminar a presente temporada e para se iniciar a próxima.





Mas, o organismo que tutela o futebol europeu continua com muitas incógnitas, nomeadamente no que diz respeito às competições jovens. A UEFA não determinou qualquer previsão para terminar a Youth League, competição na qual o Benfica ainda está envolvido.Já sobre o Campeonato da Europa de sub-21 que estava agendado para o próximo, o mais provável é que seja adiado por um ano, sendo disputado em 2022. No entanto, também está a ser equacionada a hipótese de a prova ter um formato diferente do habitual, de modo a não prejudicar os clubes que cedem os jogadores.A UEFA também ainda não apresentou um plano para a conclusão da Liga dos Campeões de futsal, cuja 'final four' se deveria realizar agora em abril, em Minsk na Bielorrússia. As meias-finais colocavam frente a frente o Barcelona com o KPRF de Moscovo e ainda o Murcia El Pozo com o Tyumen, também da Rússia.Ainda há muito por definir, mas esta quinta-feira vai haver uma reunião do Comité Executivo da UEFA, na qual se espera que saiam decisões mais definitivas quanto aos calendários das mais variadas provas europeias.