Confederação africana provoca Brasil após derrota com o Senegal e adeptos... não perdoam

Find something in common between all 3 pic.twitter.com/ongnpFO9nh — CAF (@CAF_Online) June 20, 2023

A derrota do Brasil no particular frente ao Senegal (2-4) , que se jogou esta terça-feira em Alvalade, deu naturalmente origem a várias provocações entre adeptos dos dois países nas redes sociais, que acabaram por ficar um pouco mais acesas quando a Confederação Africana de Futebol (CAF) se resolveu... juntar à 'festa'.No Twitter, a CAF aproveitou a oportunidade, e momentos após o apito final colocou uma publicação que incendiou os comentários: "Camarões, Marrocos e Senegal. Encontrem algo em comum entre as três", pode ler-se.Ora, a curiosidade é que todas essas seleções venceram o Brasil recentemente. Os Camarões levaram a melhor sobre a canarinha por 1-0 no Mundial'2022, com um golo de Aboubakar, enquanto Marrocos, em março, e Senegal, ontem, acabaram por vencer em particulares, por 2-1 e 4-2, respetivamente.Quem não gostou da publicação em causa foram os adeptos brasileiros, que de imediato reagiram à provocação: "Outra coisa em comum é que nenhum desses três tem um Mundial" ou "se juntarem todas as seleções, vão ver que não chegam ao nível do Brasil", são alguns dos comentários que se podem ler.