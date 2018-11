CONMEBOL apoia reeleição de Gianni Infantino na FIFA

Os 10 membros do comité executivo da Confederação Sul-americana de Futebol (CONMEBOL), reunidos em Buenos Aires, ratificaram esta sexta-feira por unanimidade o apoio do organismo à reeleição de Gianni Infantino como presidente da FIFA.Infantino esteve presente na reunião da CONMEBOL, já que se deslocou a Buenos Aires para assistir, no sábado, à segunda mão da final da Taça Libertadores, entre o River Plate e o Boca Juniors, dois clubes da capital argentina.O dirigente suíço, elogiado pela CONMEBOL pelo que fez "no plano desportivo e na área das finanças", foi eleito em fevereiro de 2016, na cidade suíça de Zurique, para completar o mandado de Sepp Blatter, banido da FIFA pelo comité de ética do organismo.A apresentação de candidaturas à liderança da FIFA decorre até 5 de fevereiro de 2019, data limite para aparecer algum candidato a lutar com Infantino.As eleições da FIFA, para o quadriénio 2019/203, estão marcadas para 5 de junho, em Paris.