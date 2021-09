CONMEBOL diz que Mundial de dois em dois anos baixaria qualidade da competição

A Confederação Sul-Americana de Futebol (CONMEBOL) manifestou-se esta sexta-feira contra um Mundial de dois em dois anos, como proposto pela FIFA, considerando que a mudança poderia fazer baixar a qualidade da competição.

Em comunicado, a CONMEBOL defende que essa alteração "poderia descaracterizar a mais importante competição do planeta, baixando a sua qualidade e minando o seu caráter exclusivo e os atuais padrões de exigência".

"Um Campeonato do Mundo em cada dois anos implicaria uma sobrecarga praticamente impossível de gerir no calendário internacional de competições", sublinha o organismo sul-americano. "Nas condições vigentes já é complexo harmonizar tempos, cronogramas, logística, preparação adequada de equipas e compromissos", prossegue.

Além disso, a alteração podia "colocar em risco a qualidade de demais torneios, tanto de clubes como de seleções".

"A ideia do Mundial é reunir os futebolistas mais talentosos, os treinadores mais destacados e os árbitros mais capacitados para determinar, numa competição leal e justa, qual é a melhor seleção do planeta. Isso não se consegue sem uma preparação apropriada, sem que as equipas desenvolvam as suas qualidades e o técnicos desenhem e apliquem as estratégias", prossegue o comunicado.

A CONMEBOL pede um "processo amplo e participativo de consultas com todos os envolvidos" para a aprovação de "uma mudança desta natureza", que deve ser "fruto de um debate franco, em que sejam considerados todas as opiniões e critérios".