Contas feitas: Federação da Venezuela já saldou dívida com José Peseiro

Les informo que la FVF procedió a pagar en la fecha de hoy la deuda que me debía. Quiero agradecer a la Federación todos sus esfuerzos para superar esta situación, y desearle el mayor de los éxitos en la solución de los diversos problemas que enfrenta el fútbol venezolano. — Jose Peseiro (@JosePeseiro) November 30, 2021

José Peseiro anunciou esta terça-feira que a Federação Venezuelana de Futebol (FVF) já pagou o valor que lhe devia."Informo que a FVF pagou hoje o que me devia. Quero agradecer à Federação todos os seus esforços para superar esta situação, e desejar-lhe o maior dos êxitos na resolução dos diversos problemas que enfrenta o futebol venezuelano", escreveu o treinador português, ex-selecionador da Venezuela, no Twitter.Recorde-se que a 19 de agosto último, José Peseiro demitiu-se do cargo de treinador da seleção de futebol da Venezuela, por não ter recebido qualquer pagamento desde o primeiro trimestre do ano passado. A rescisão foi confirmada aos jornalistas pelo presidente da FVF, Jorge Giménez, durante numa conferência de imprensa transmitida pela plataforma de vídeos online Youtube.Segundo a imprensa local, a FVF devia o equivalente a 14 meses de salário a José Peseiro.José Peseiro foi confirmado como selecionador da 'la Vinotinto', em 4 de fevereiro de 2020, em substituição do venezuelano Rafael Dudamel.Em 24 de agosto, a nova direção da FVF anunciou, em comunicado, a nomeação do treinador local Leonardo Alberto González como selecionador interino da 'Vintotinto', equipa na qual jogou.Leonardo Alberto González, de 49 anos, é natural de Trujillo (Venezuela) e diretor técnico da equipa venezuelana Desportivo de Lara.