Nicolás Castillo perdeu 12 quilos na sequência dos problemas de saúde que teve

Nicolás Castillo continua a travar uma dura batalha no sentido de voltar a ser o jogador que foi em tempos, depois do duro revés causado pelas duas operações a que foi sujeito, com vista a debelar uma trombose na perna direita. O avançado chileno do América esteve um mês e meio internado num hospital no sul do México e trabalha agora para voltar a ganhar o peso e a massa muscular que perdeu ao longo deste processo.





Esta manhã o jogador, de 27 anos, apresentou-se nos treinos de pré-temporada do América e nas redes sociais mostrou fotos do trabalho que diariamente realiza, com o intuito de voltar ao nível de outrora.Castillo já aumentou de peso, mas ainda está longe dos 80 quilos (carregados de massa muscular) que chegou a ter. "Durante todo o período em que estive hospitalizado perdi 12 kg. Isso foi o que mais me impressionou. Eu pesava 80 e cheguei a ter 67/70 kg!", disse o futebolista durante os primeiros meses da sua recuperação.Há poucas semanas foi submetido a uma intervenção cirúrgica, nos Estados Unidos, e os prognósticos apontam para uma reintegração progressiva dentro de quatro meses.