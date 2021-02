Conto de fadas virou pesadelo: menino da camisola de plástico de Messi vive exilado e longe dos pais

Murtaza Ahmadi tornou-se famoso em todo mundo em Janeiro de 2016. Com apenas cinco anos, o menino afegão ficou viral depois do seu irmão ter colocado no Facebook uma fotografia sua com uma camisola feita de plástico com o nome de Lionel Messi. A história teve eco um pouco por todo o mundo e chegou até aos ouvidos do astro argentino.





Comovido com a história de Murtaza, Messi convidou inclusivamente o menino a visitar o plantel do Barcelona em Doha, no Qatar, e a assistir a um jogo dos blaugrana. Os dois encontraram-se, tiraram fotos… Em suma, um sonho cumprido. Mas o que ninguém sabia até agora é que este conto de fadas se tornou num autêntico pesadelo para a família Ahmadi.Numa reportagem do Bleacher Report, Murtaza e a sua família contam que foram alvo de ameaças e tentativas de sequestro que tiveram como consequência o exílio da criança em Kabul, capital do Afeganistão, longe dos seus entes queridos."A partir daquele momento, as pessoas começaram a pensar em que circunstâncias económicas estávamos, que nem sequer podia comprar uma camisola ao meu filho", conta o pai de Murtaza, Arif.Pouco tempo depois da fotografia, chegou a casa da família Ahmadi uma encomenda proveniente do staff de Lionel Messi que oferecia uma camisola do argentino e uma bola. Contudo, rapidamente se começaram a espalhar rumores na terra de Murtaza, Jaghori, de que Messi teria dado uma grande doação monetária à família."As pessoas começaram a perguntar-nos se o Messi nos tinha dado dinheiro. À noite, comecei a perceber que havia gente a rondar a nossa casa. Foi muito incomodativo", conta.Arif explicou ainda que chegou a receber uma carta de talibãs que ameaçavam raptar a família para que se desculpassem pelo convívio com Messi.Arif admite que julgava que ir a Doha conhecer Messi poderia mudar a vida de Murtaza, tal como aconteceu com Zaid Abdul, menino refugiado que conheceu Cristiano Ronaldo e cuja família recebeu asilo em Espanha."Quando fomos a Doha, pensámos que Messi era como Cristiano Ronaldo", explica Arif, que tinha ouvido a história de Zaid e também rumores de doações do português à família Abdul."Fomos a Doha para que o Messi pudesse fazer algo por ele, mas ele não fez nada", afirma o pai de Murtaza.Após a viagem a Doha e do encontro com Messi, a vida da família Ahmadi nunca mais foi a mesma. "Recebemos muitas ameaças de sequestro. Todos pensavam que Messi nos tinha dado muito dinheiro. Foi muito difícil", conta Arif.No final, o pai de Murtaza resolveu enviar o filho para viver com um tio, em Kabul, a 300 km de casa, para que estivesse mais seguro.