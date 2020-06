Contratações em modo 'Tinder': será este o futuro do futebol?

Contratar jogadores com um simples deslizar de dedo no ecrã? Já esteve mais longe de ser possível, acredite-se.

O 'Transfer Room', aplicativo não-gratuito que permite aos clubes escolherem que jogadores lhes interessam, entrando em contacto diretamente com o clube ou com o atleta, é a delícia de vários emblemas europeus, muito por culpa da pandemia de Covid-19, que tem impossibilitado reuniões presenciais entre clubes.

A plataforma online possui um formato 'speed-dating', que muito se assemelha ao muito conhecido 'Tinder', aplicação multiplataforma direcionada para o relacionamento interpessoal. A interface permite mesmo ao utilizador deslizar o dedo sobre um potencial candidato - neste caso um jogador - que possa interessar a um determinado clube, oferecendo a possibilidade de entrar diretamente em contacto com o clube ou mesmo com o atleta.

"Tens direito a uma conversação durante 10 minutos. E é isso. Depois, salta-se para uma outra janela de conversação", explicou Dan Ashworth, diretor-técnico do Brighton, em declarações citadas pelo 'The Guardian', afirmando que já chegou a realizar 45 encontros virtuais com outros clubes num prazo de quatro horas.

"Surge um botão para pressionares. Antes de cada encontro [virtual] podemos ver alguns dos jogadores de um determinado clube que te possam interessar - eles também podem fazer o mesmo. É uma excelente forma de melhorar a tua forma de entrar em contacto com vários clubes ao mesmo tempo e poupar tempo", prosseguiu.

Evitar contacto com representantes de jogadores ou intermediários é o principal fator que atrai os clubes, como explica Kristian Walter, diretor-desportivo do Dynamo Dresden.



"O grande benefício é a rapidez com que se processam alguns negócios. Não é preciso contactar três, quatro ou cinco agentes. Podes conversar diretamente com o clube. [Atualmente] Se o clube quer um jogador e não temos contacto direto com o clube em questão, é o agente quem tem o poder", concluiu.



Ao todo, são já 13 o número de clubes da Premier League - denominada a melhor liga do mundo - que já se encontram envolvidos com este projeto, entre eles estão emblemas como Arsenal, Everton ou Brighton. O Benfica é também uma das equipas associadas a esta plataforma.