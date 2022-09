Contratado esta época com o 'aval' de Jorge Jesus, Bruma estará de saída do Fenerbahçe

Contratado pelo Fenerbahçe nesta temporada, o internacional português Bruma poderá estar de saída do clube por não fazer parte dos planos de Jorge Jesus para o que resta da temporada. A informação foi avançada esta segunda-feira pelo jornalista Rudy Galetti, especialista em mercado de transferências, acrescentando ainda que o jogador formado no Sporting já terá sido oferecido a alguns clubes - o mercado de transferências na Turquia fecha no dia 8, quinta-feira - mas ainda não recebeu qualquer proposta concreta.

O extremo português de 27 anos foi o segundo reforço de Jorge Jesus no Fenerbahçe, depois de o clube turco ter contratado Lincoln ao Santa Clara, tendo deixado vários elogios ao técnico amadorense aquando da sua apresentação. "Conheço-o muito bem. É um treinador trabalhador e disciplinado. Tenho a sorte de poder trabalhar com ele e mal posso esperar", atirou na altura, em declarações aos canais oficiais do clube.

Apesar de ter sido contratado há pouco menos de três meses (foi oficializado no dia 16 de junho), Bruma ficou de fora da lista de inscritos pelo Fenerbahçe para a Liga Europa, um claro sinal dado por Jorge Jesus de que não conta com o futebolista.

