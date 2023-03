Contrato de outro mundo para Messi se juntar a Cristiano Ronaldo na Arábia Saudita

A Arábia Saudita não baixa os braços na tentativa de levar Messi para o país, desta vez, com uma proposta do Al-Hilal semelhante à oferecida a Cristiano Ronaldo – 220 milhões de euros mas com diferenças nos anos acordados.O jornal espanhol 'Marca' reporta, inclusivamente, uma possível mudança de leis de forma a aumentar o teto salarial para que o argentino se junte ao português no país saudita. O futuro de Messi no Paris Saint-Germain permanece incerto. O contrato expira no verão de 2023 e a renovação parece longe de estar acertada.Os rumores cresceram quando Jorge Messi, pai e agente do jogador, viajou até à Arábia Saudita para se reunir com "duas pessoas próximas da realeza", como reportado pelo jornal espanhol 'Mundo Deportivo'.A reunião, feita por motivos de negócios – recorde-se que Messi é embaixador do turismo da Arábia Saudita – mas pode ter outro objetivo relacionado com o destino desportivo do argentino.