Convocados quatro "portugueses" para a seleção argentina

O selecionador interino da Argentina, Lionel Scaloni, convocou quatro "portugueses" para o duplo-compromisso com o México: Acuña e Battaglia, do Sporting, e Cervi e Salvio, do Benfica, figuram entre os 30 convocados da equipa das pampas, numa lista onde se nota de imediato a ausência de Lionel Messi.Recorde-se que o craque do Barcelona, que está a recuperar de uma lesão no braço direito, pediu para não voltar a ser convocado para a seleção até que fique resolvida a questão da sucessão a Jorge Sampaoli, uma vez que Scaloni está no comando da equipa argentina de forma provisória.A Argentina defronta a seleção mexicana por duas vezes na condição de anfitriã: No dia 16 de novembro recebe Herrera, Jiménez e companhia na cidade de Córdoba e quatro dias depois jogará em Mendoza.