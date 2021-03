Coreia de Sul, de Paulo Bento, derrotada pelo Japão em jogo particular

A seleção de futebol da Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, perdeu esta quinta-feira com o Japão, por 3-0, em jogo particular disputado no Estádio Nissan, em Yokohama.

Sem a 'estrela' Son Heung Min, que se lesionou há pouco mais de uma semana, num jogo do Tottenham, Paulo Bento viu a sua equipa ser dominada pelo Japão, que ao intervalo já vencia por 2-0 e esteve sempre no comando do jogo.

Miki Yamane, aos 16 minutos, Camada, aos 27, Wataru Endo, aos 83 minutos, marcaram os golos do Japão, seleção que contou com o médio do Santa Clara Hidemasa Morita a titular, tendo sido substituído já com o resultado feito, aos 86.