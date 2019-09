Coreia do Sul de Paulo Bento empata antes da estreia na qualificação para o Mundial

A Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, empatou esta quinta-feira 2-2 diante da Geórgia, em jogo particular disputado em Istambul e que antecede a estreia sul-coreana na qualificação para o Mundial 2022.No estádio Fatih Terim, casa do Basaksehir, a Coreia do Sul esteve a perder por 1-0, com um golo de Ananidze, aos 40 minutos, deu a volta ao marcador com um bis de Ui-jo Hwang (47 e 85), mas ainda consentiu a igualdade aos 90, por Kvilitaia.Desde que assumiu a Coreia do Sul, em agosto de 2018, Paulo Bento apenas perdeu um jogo, com a eliminação nos quartos de final da Taça Asiática, frente ao Qatar (1-0), em janeiro deste ano.A equipa arranca a qualificação para o Mundial 2022 na próxima terça-feira, em casa do Turquemenistão.Do grupo H fazem ainda parte a Coreia do Norte, o Sri Lanka e o Líbano.Também esta quinta-feira, em jogo particular disputado em Kashima, o Japão venceu o Paraguai por 2-0, com golos de Osako (20) e Minamino (30), e com o médio portista Nakajima a titular.A seleção nipónica também se estreia na terça-feira na qualificação asiática para o Mundial de 2022, com uma receção à Mongólia.