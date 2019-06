Coreia do Sul de Paulo Bento empata com o Irão em jogo particular

A seleção sul-coreana de futebol, treinada por Paulo Bento, empatou esta terça-feira com o Irão, 1-1, em jogo particular disputado em Seul.A Coreia do Sul chegou à vantagem aos 57 minutos, graças a um golo de Hwang Eui-Jo, mas o Irão empatou quase de seguida, com um autogolo de Kim Young-Gwon, aos 62.Este foi o segundo jogo particular da Coreia do Sul em poucos dias, depois de a seleção ter vencido na sexta-feira a Austrália, por 1-0, em Busan.Desde que assumiu a seleção sul-coreana, em agosto de 2018, Paulo Bento apenas perdeu nos quartos de final da Taça Asiática, em 25 de janeiro, diante do Qatar, por 2-1.Com o treinador português, os sul-coreanos contam com dez vitórias, cinco empates e uma derrota.