Coreia do Sul de Paulo Bento empata com Paraguai

A Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento e adversária de Portugal no Mundial'2022 no Qatar, empatou esta sexta-feira 2-2 com o Paraguai, em jogo particular disputado em Suwon, com um golo marcado já nos descontos.

O Paraguai adiantou-se no marcador com golos de Miguel Almiron, médio do Newcastle, aos 23' e 49 minutos, mas a seleção sul-coreana conseguiu chegar ao empate, com tentos de Son Heung-Min, avançado do Tottenham, aos 66, e de Woo-Yeong Jeong, médio do Friburgo, já aos 90+3'.

A seleção orientada por Paulo Bento é adversária de Portugal no grupo H da fase final do Mundial'2022, no Qatar, juntamente com o Uruguai e Gana, que no mesmo dia foi goleado pelo Japão (1-4).