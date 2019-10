Coreia do Sul de Paulo Bento empata jogo histórico com os vizinhos do Norte

O primeiro jogo oficial entre a Coreia do Sul, treinada por Paulo Bento, e a Coreia do Norte terminou com um empate a zero. A partida, disputada esta manhã em Pyongyang, contava para a fase de apuramento para o Mundial de 2022.





A imprensa estrangeira não pôde assistir ao encontro, mas na tribuna estiveram o presidente da FIFA, Gianni Infantino, e dois dirigentes da Coreia do Sul.As duas Coreias partilham a liderança do Grupo H de qualificação asiática, com 7 pontos.