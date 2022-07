Coreia do Sul, de Paulo Bento, entra a vencer na Taça do Leste Asiático

A seleção de futebol da Coreia do Sul, adversária de Portugal no Mundial'2022 e treinada por Paulo Bento, estreou-se esta quarta-feira a vencer na Taça do Leste Asiático, ao bater a China por 3-0.

Na competição, a decorrer no Japão e onde a Coreia do Sul se apresenta como tricampeã em título, Paulo Bento contou com uma equipa apenas com jogadores do campeonato sul-coreano, sem a estrela Son ou outros que alinham no estrangeiro.

No jogo, disputado no Estádio Toyota, em Toyota, a Coreia do Sul garantiu a vitória com golos de Kwon Chang-Hoon, aos 54 minutos, e Cho Gue-Sung, aos 80', já depois de um autogolo de Zhu Chenjie ainda na primeira parte, aos 39'.

Após esta primeira jornada, os sul-coreanos lideram a competição, com os mesmos três pontos do Japão, que na terça-feira goleou Hong Kong por 6-0.

No Mundial'2022, a Coreia do Sul é adversária de Portugal, com as duas seleções a defrontarem-se em 2 de dezembro, num grupo que conta ainda com o Uruguai e com o Gana.