Coreia do Sul de Paulo Bento garante 'oitavos' da Taça Asiática

A Coreia do Sul, treinada pelo português Paulo Bento, apurou-se hoje para os oitavos de final da Taça Asiática de futebol, ao vencer por 1-0 o Quirguistão, em jogo da segunda jornada do grupo C.No estádio Hazza bin Zayed Stadium, em Al Ain, nos Emirados Árabes Unidos, a seleção sul-coreana, que tinha batido as Filipinas pelo mesmo resultado na ronda inaugural, venceu com um tento solitário do defesa Kim Min-Jae, aos 41 minutos, na sequência de um canto.Com uma jornada por disputar, a Coreia do Sul assegurou a passagem à próxima fase, juntamente com a China, que hoje bateu a seleção das Filipinas, por 3-0, com um dos golos a ser anotado pelo ex-avançado do Benfica Yu Dabao.China e Coreia do Sul somam seis pontos, enquanto Quirguistão e Filipinas continuam em 'branco' no grupo C. Na última jornada, marcada para dia 16, chineses e sul-coreanos vão defrontar-se pela liderança do grupo.Já no grupo B, o detentor do troféu, Austrália, que tinha perdido com a Jordânia na primeira jornada, venceu por 3-0 a Palestina e soma menos três pontos do que os jordanos, que lideram o grupo, com seis.