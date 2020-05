Coreia do Sul: Golo nos descontos dá segunda vitória a José Morais e ao Jeonbuk

Um golo do sul-africano Lars Veldwijk já nos descontos deu este sábado a vitória ao Jeonbuk, do português José Morais, em jogo da segunda jornada da Liga sul-coreana.

Num campeonato que cumpre apenas a segunda jornada, dois meses depois da previsão de início, em março, devido à pandemia da covid-19, foi, mais uma vez, um jogo de bancadas sem público, máscaras nos bancos técnicos e eco dos jogadores num estádio vazio.

O palco foi o estádio Busan Gudeok, com o tricampeão Jeonbuk à procura da segunda vitória na Liga, depois de se ter estreado com um triunfo em casa diante do Suwon Bluewings (1-0), equipa que na última época venceu a Taça.

Hoje, José Morais viu a equipa colocar-se em vantagem numa primeira parte que dominou, com o central Hong Jeong-Ho a subir mais alto do que os defesas, num livre da esquerda, e a cabecear para o 1-0, aos 16 minutos.

Na segunda parte, o Busan, equipa proveniente da segunda divisão e que vinha de uma derrota na estreia da K-League, equilibrou e veria o esforço recompensado, num lance que obrigou ao escrutínio do videoárbitro.

Um corte entre a bola e a perna do adversário foi visionado, com o árbitro a considerar grande penalidade, que o brasileiro Rómulo converteu, aos 66 minutos.

Com quase meia hora para recuperar, o Jeonbuk esteve perto de perder os primeiros pontos, e foi já nos cinco minutos de descontos dados pelo árbitro, que Veldwijk - entrou aos 58 minutos -, deu a segunda vitória a José Morais.

Nos últimos minutos, o campeão sul-coreano assumiu a procura pelo golo, e ,aos 93, Veldwijk saiu das costas do defesa, para rematar em força e cruzado para o 2-1, numa comemoração em que foi abraçado por companheiros e suplentes de equipa, que se esqueceram do protocolo sanitário imposto devido à covid-19.

A vitória de hoje deixa o Jeonbuk na frente, com duas vitórias em dois jogos, à espera do rival Ulsan, a quem 'roubou' o título na última jornada da última época.