Coreia do Sul: Jeonbuk de José Morais vence e mantém-se a dois pontos da liderança

O Jeonbuk, treinado pelo português José Morais, venceu este domingo o Gyeongnam, por 4-1, em jogo da 13.ª jornada da liga sul-coreana, mantendo-se a dois pontos do líder Ulsan.





Kim Shin-wook (43 e 57 minutos), Kim Jin-su (60) e o australiano Bernie Ibini-Isei (90+2) marcaram os golos do Jeonbuk, com Kim Seung-jun (90+5) a reduzir para os visitantes.Com este triunfo sobre o 11.º e penúltimo classificado, o Jeonbuk passou a somar 27 pontos, menos dois do que o Ulsan.