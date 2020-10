Coreia do Sul volta a ter público no futebol na reta final do campeonato

A liga sul-coreana de futebol voltará a contar a partir de sexta-feira com público nas bancadas, com a autorização para um limite até 25 por cento da capacidade, informou a Federação sul-coreana (KFA).

Com o campeonato na reta final, a três jornadas do fim, regressa o público, um cenário que já se verificou em julho, mas que foi, três semanas depois, revertido, devido ao aparecimento de novos surtos da covid-19.

O Jeonbuk, campeão em título e treinado pelo português José Morais, recebe no sábado o Gwangju, enquanto o Ulsan visita o Pohang.

O Ulsan lidera o campeonato com mais três pontos do que o Jeonbuk e são os únicos que podem chegar ao título, embora José Morais tenha visto a sua equipa atrasar-se na última ronda, ao perder e permitir que o rival se isolasse.

As autoridades do país atenuaram no fim de semana as medidas em relação à presença de espetadores em eventos, face ao abrandamento de novos casos, inferior a 100 casos diários durante duas semanas.

Na terça-feira, a Coreia do Sul registou 102 novos casos, 69 locais e 33 provenientes do exterior, elevando para 24.805 o número de pessoas infetados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

A pandemia de covid-19 já provocou mais de um milhão e setenta e sete mil mortos no mundo desde dezembro do ano passado, incluindo 2.094 em Portugal.