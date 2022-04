Corinthians de Vítor Pereira bate Deportivo Cali e soma primeira vitória na Libertadores

O Corinthians, comandado pelo português Vítor Pereira, somou na madrugada desta quinta-feira a primeira vitória na presente edição da Libertadores, ao receber e bater os colombianos do Deportivo Cali pela margem mínima (1-0).O timão, que controlou o encontro a nível de remates e posse de bola, só conseguiu balançar as redes da baliza adversária à passagem dos 68 minutos, graças a um auto-golo de cabeça de Caldera.Com esta vitória, o Corinthians soma três pontos na competição, igualando todas as outras equipas do grupo E - Deportivo Cali, Boca Juniors e Always Ready -, apesar de ter a pior diferença de golos (-1).