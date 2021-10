Corona titular no empate do México diante do Canadá

A seleção mexicana, com o portista Jesús Corona a titular, empatou na última madrugada (1-1) na receção ao Canadá e perdeu a liderança da qualificação na CONCACAF (América do Norte e Central) para o Mundial'2022.





Os Estados Unidos ocupam agora o 1º lugar, após o triunfo (2-0) na receção à Jamaica, com dois golos de Pepi, somando oito pontos, os mesmos que a seleção mexicana, mas com melhor diferença de golos, enquanto o Canadá ocupa o terceiro e último lugar de apuramento direto, com seis.

Na Cidade do México, o defesa central Jorge Sánchez deu vantagem à formação comandada por Tata Martino, aos 21 minutos, mas o médio Jonathan Osorio, ainda na primeira parte, aos 42', fixou o empate final.

O extremo portista Corona foi substituído durante a segunda parte, aos 72', por Antuna.

As seleções da América do Norte e Central voltam a jogar na qualificação para o Mundial'2022 no domingo e na quarta-feira, com o México a receber as Honduras e a visitar El Salvador, enquanto os Estados Unidos jogam no Panamá e recebem a Costa Rica.