Coronavírus: Apuramento asiático para o Mundial'2022 deve ser retomado em outubro

Os jogos da qualificação asiática para o Mundial de futebol de 2022, que contam com a Coreia de Sul, de Paulo Bento, e o Bahrein, de Hélio Sousa, devem regressar em outubro, após o adiamento devido à covid-19.

As jornadas de qualificação previstas para março e já neste mês de junho não se chegaram a disputar devido à pandemia e a Confederação Asiática (AFC) revelou esta sexta-feira que acordou com a FIFA duas datas em outubro e duas em novembro.

De acordo com o organismo, o planeamento deverá ter em conta "as restrições governamentais a viagens e questões médicas" nos 40 países que fazem parte da qualificação.

A Coreia de Sul, de Paulo Bento, é segunda classificada no grupo H, com menos um jogo e menos um ponto do que o líder Turquemenistão (nove pontos), enquanto o Bahrein é segundo no grupo C, a dois pontos do Iraque, e com mais três do que o Irão, mas com a equipa da Hélio Sousa a ter mais um jogo do que os iranianos.

O objetivo é completar os jogos dos oito grupos da primeira fase, que apuram 12 equipas: os oito vencedores e os quatro segundos mais bem classificados para uma fase seguinte, já de apuramento direto.

Nessa fase serão encontradas quatro seleções apuradas para o Mundial do Qatar e uma quinta disputará um play-off intercontinental, que no Mundial2018 apurou a Austrália, ao vencer as Honduras, numa eliminatória a duas mãos.

Após a declaração de pandemia, em 11 de março, as competições desportivas de quase todas as modalidades foram disputadas sem público, adiadas - Jogos Olímpicos Tóquio2020, Euro2020 e Copa América -, suspensas, nos casos dos campeonatos nacionais e provas internacionais, ou mesmo canceladas.

