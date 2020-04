Coronavírus: Asprilla doa 100 mil preservativos e pede ajuda para utilizar material

Faustino Asprilla é só mais um empresário a passar dificuldades. O antigo avançado colombiano montou um negócios de preservativos sob a marca 'Condom Tino' e agora não tem forma de os escoar. Por isso, operou uma campanha de marketing que passa, primeiramente, por doar 100 mil preservativos.





"Nestes tempos de quarentena por causa do coronavírus, não é uma coisa boa para dar às crianças. Ainda tenho muitos preservativos em casa e quero que as pessoas me ajudem a utilizá-los porque é muito difícil para mim usá-los todos. Só tenho 3,580 milhões de preservativos em stock até podermos reabrir a fábrica. Para ajudar a população, darei um preservativo de oferta para na compra de uma caixa de três", explicou à 'Gazzetta Dello Sport' o ex-jogador, de 50 anos, que se destacou no Parma e Newcastle.