Coronavírus: campeonato argelino também suspenso

O campeonato argelino acaba de ser suspenso na manhã de hoje devido ao perigo de propagação do Covid-19.





O treinador português Francisco Chaló, do Paradou AC, iria ter jogo esta tarde, diante do CR Belouizdad, mas já foi informado do adiamento da partida.A Federação local, à semelhança do que sucede um pouco por toda a Europa, analisa com o Governo as medidas a tomar.