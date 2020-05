Coronavírus: Dois jogos na Bielorrússia adiados por suspeitas de infeção

Um jogo da primeira divisão da Bielorrússia e outro do segundo escalão foram adiados, após vários jogadores de duas equipas estarem sob suspeita de infeção por covid-19, disse esta segunda-feira o porta-voz da Federação Bielorrussa de Futebol.

Na Bielorrússia, um dos poucos países do mundo onde o futebol continuou a decorrer apesar da pandemia de covid-19, há suspeitas de infeções no Dínamo Minsk, da primeira divisão, e no Arsenal Dzerzhinsk, da segunda.

A equipa da capital ia jogar com o Neman Grodno na sexta-feira, enquanto o Arsenal se batia com o Lokomotiv Gomel no sábado, mas ambas as partidas foram adiadas, explicou Alexander Aleinik.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de covid-19 já provocou mais de 282 mil mortos e infetou mais de 4,1 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Mais de 1,3 milhões de doentes foram considerados curados.