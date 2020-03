Coronavírus: Elementos da equipa técnica do Ajax colocados em quarentena

Três elementos da equipa técnica do Ajax, entre os quais o dinamarquês Christian Poulsen, foram esta quinta-feira colocados em quarentena até à próxima sexta-feira, devido à suspeita de terem sido infetados pelo coronavírus, segundo adianta o jornal 'De Telegraaf'.Em causa, segundo a referida publicação, está o facto de os três terem estado na festa de aniversário precisamente de Poulsen, na sexta-feira, na qual também esteve o dinamarquês Thomas Kahlenberg, esta quinta-feira confirmado como caso positivo do COVID-19 . Apesar de não apresentarem qualquer sintoma, tanto Poulsen como os restantes elementos presentes na festa foram colocados em quarentena de forma a impedir a eventual propagação do vírus.Lembre-se que o facto de Kahlenberg ter sido infetado 'provocou' também a quarentena de 13 pessoas ligadas ao Brondby e ao Lyngby, quatro delas futebolistas, precisamente devido à sua presença e contacto pessoal durante o jogo entre ambas as formações no domingo.